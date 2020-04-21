Türkiye, Vatandaşlık Temel Geliri konusunda ne düşünüyor?

21 Nisan 2020

Hüsniye GÜNGÖR



Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği, 22 Nisan Çarşamba günü herkesin katılımına açık bir basın toplantısı düzenliyor. İnternet üzerinden saat 12.00’de yapılacak toplantıda konuyla ilgili yürütülen kamuoyu araştırmasının sonuçları paylaşılacak. Araştırmanın erken sonuçlarına göre Türkiye’de herkese vatandaşlık temel geliri ödenmesini düşünenlerin oranı yüzde 78’in üzerinde.

Vatandaşlık Temel Geliri (VTG), temel ihtiyaçların karşılanabileceği miktardaki parasal büyüklüğün, devlet tarafından herhangi bir ayrım ve şart olmaksızın her bir bireye ömür boyu ödenmesi anlamına geliyor.

Dünyada özellikle son on yıldır gündem bulan Vatandaşlık Temel Geliri tartışmaları, COVID-19 krizinin etkisiyle hız kazanıyor. Salgının nasıl seyredeceğine dair belirsizlik ekonomiler üzerinde baskı yaratırken devletlerce açıklanan destek paketleri özellikle küçük esnaf ve bireyleri kapsamada yetersiz kalıyor. Bu da dünya genelinde ‘Vatandaşlık Temel Geliri’ savunucularını harekete geçiriyor.

Salgın süreci hızlandırıyor

Türkiye’de bu konuda beş yıldır aktif çalışmalar yürüten Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği’nin sözcüsü Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu; VTG talebinin krizin gelir konusunda yarattığı güvensizlik ortamında sağlıklı, adil, insani, ahlaklı ve erdemli bir çözüm olduğunu söylüyor. VTG tartışmalarının köklerinin yüzyıllar öncesine kadar dayadığını vurgulayan Köylüoğlu, “Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmelerin kitlesel işsizlik ve kitlesel olarak hayatı idame ettirememe risklerini artıyor olması VTG konusunu çok ciddi şekilde dünya gündemine taşımıştı. COVID-19 krizi ile bağlantılı gelişmeler farkındalık yaratarak sadece süreci hızlandırdı” diyor.



İspanya, İngiltere, Singapur, ABD, Kanada ve Hindistan gibi ülkeler konuyu tartışmaya açarak çözüm arayışları çerçevesinde değerlendirmeye başladı bile. Gallup’un 2019’da yaptığı bir araştırma Vatandaşlık Temel Geliri fikrinin COVID-19 salgını öncesinde bile İngiltere’de yüzde 77, Kanada’da yüzde 75 ABD’deyse yüzde 43 oranında destek gördüğünü ortaya koyuyor.

“Temel gelirin olmaması daha maliyetli”

VTG’nin maliyetinin, olmadığı ortamlardan kaynaklanan problemlerin maliyetinden çok daha düşük olduğuna dikkat çeken Köylüoğlu “Farklı ideolojilerin, farklı dünya görüşlerinin sorgulamaya açık önde gelenleri her geçen gün daha da artarak VTG önerisine yaklaşıyor. Vatandaşlarımız ekonomik anlamda yaşamlarını sürdürebilme kabiliyetini kaybediyor. Herkesin onurlu bir yaşam sürdürülebilmesini sağlayacak olan VTG bu anlamda anayasal bir hak olarak hayata geçirilmelidir” şeklinde konuşuyor. Köylüoğlu, Vatandaşlık Temel Geliri’nin sadece olağanüstü acil durumlar süresince verilecek bir ödeme olmadığını da belirtiyor. Ona göre VTG uygulaması işsizlik, yoksulluk, toplumsal refah, sosyal adalet, gelir dağılımındaki dengesizlikler, bireysel ve organize suçlar, terör, eğitim ve sağlık gibi birçok toplumsal sorunun çözümüne katkı sunabilir.



Diğer yandan kamu kaynaklarıyla tüm vatandaşlara ödenecek Vatandaşlık Temel Geliri’nin ülke ekonomileri açısından da en doğru ve sağlıklı kaynak olduğu düşünülüyor. Bireylere sağlanan harcama olanağının ekonomik büyüme etkisi yaratacağını belirten Köylüoğlu “VTG’yi farklı zamanlarda bazı ülkelerce uygulandığında ekonomik büyüme anlamında olumlu sonuçlar vermiş olan ‘helikopter para’ uygulamasının düzenli ve sürekli olarak sisteme dahil edilmesi olarak tarif edebilir” diyor.

Türkiye’nin çağrısıyla toplanmışlardı

Vatandaşlık Temel Geliri fikrinin dünyanın dört bir köşesindeki savunucuları, Türkiye’nin davetiyle 7 Nisan’da internet üzerinde uluslararası bir toplantı gerçekleştirmişti. DÜNYA gazetesi olarak bizim de takip ettiğimiz toplantıda 20’nin üzerinde ülkeden 75 katılımcı mevcut uygulamaları değerlendirerek atılması gereken adımları tartışmıştı. VTG savunucuları 11 Nisan’da da Türkiye çapında bir toplantıyla konuyu sivil toplumun tartışmasına açmıştı.

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