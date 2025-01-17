Türkiye ve Azerbaycan, 15 milyar dolarlık ticaret hedefini masaya yatıracak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Azerbaycan’a bir çalışma ziyareti düzenleyecek. Fidan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerde bulunacak.

Bakan Fidan ile mevkidaşı Bayramov’un görüşmelerinde, iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, ulaştırma ve enerji alanlarındaki iş birliğini güçlendirme konularının masaya yatırılması bekleniyor. Toplantılarda ayrıca iki ülke arasında belirlenen 15 milyar dolarlık toplam ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılabilecek adımlar ve kültür, turizm, sağlık, eğitim ile tarım gibi alanlarda iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Fidan ve Bayramov’un, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Suriye, Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde de kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilerek bölgesel ilişkiler ve ortak projeler hakkında detaylı görüşmeler yapacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkilerin bu ziyaretle daha da güçlenmesi ve stratejik iş birliğinin yeni adımlarla pekiştirilmesi hedefleniyor.