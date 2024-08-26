Türkiye ve Endonezya'dan savunma sanayisi iş birliği imzası

Ziyaret ve imzalanan anlaşmalar hakkında değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bugün, Endonezya'nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Sayın Prabowo Subianto'nun değerli katılımıyla gerçekleştirilen tarihi bir ana tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki güçlü bağların bir yansıması olarak bugün bir dizi imza törenine katılarak, lider savunma sanayisi firmalarımızın yerel ortakları ve son kullanıcılarıyla yaptıkları önemli anlaşmaların bir parçası olduk" ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve küresel dengeler adına önemli adım

Görgün, başkanlık koordinasyonunda savunma sanayisi alanında imzalanan stratejik anlaşmaların iki ülke arasındaki işbirliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Bu önemli işbirliğinin Türkiye ve Endonezya'ya hayırlı olmasını diliyor, gelecekte savunma sanayiinde daha büyük ve başarılı projelere imza atacağımıza olan inancımızı yineliyoruz. Bugün attığımız bu adımlar, geleceğin büyük başarılarının habercisidir."

3 ana konuda önemli mutabakat zaptları

İmza töreni kapsamında, ASELSAN; SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, CENK 4 Boyutlu Arama Radarı, Top Atış Kontrol Sistemi ve Füze Veri Bağı, ROKETSAN ise SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, ÇAKIR Seyir Füzesi ve MAM-L Mini Akıllı Mühimmat ile ilgili stratejik anlaşmalar imzaladı. Ayrıca insansız su üstü araçları, tank modernizasyonu ve füze sistemlerinin bakımı ile ilgili önemli mutabakat zaptları da imzalandı.