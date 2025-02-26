Türkiye ve Gabon arasında mutabakat zaptı imzalandı

Bakan Kacır, Gabon Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yenilik Bakanı Marcelle Ibinga Itsitsa ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Kacır ve mevkidaşı Itsitsa’nın görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları ele alındı. Kacır, görüşmede karşılıklı iş birliğinin önemine vurgu yaparken, konuk Bakan Itsitsa da; Türkiye ile bilim, teknoloji, inovasyon, Ar-Ge ve sanayi alanlarında iş birliği geliştirme amacını dile getirdi.

Bakan Kacır ve Itsitsa, görüşmelerin ardından Türkiye ve Gabon arasında bilim ve teknoloji alanlarında ortak çalışmaların güçlendirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. Zapt ile Türkiye ve Gabon arasında ortak Ar-Ge projelerinin, bilim insanlarının değişiminin ve tecrübe paylaşımının yolu açılırken, inovasyon ekosistemleri arasında da bir entegrasyon sağlanacak.

“Anlaşma yeni fırsatlar sunacak”

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Gabon Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Teknolojik Yenilik Bakanı Sayın Marcelle Ibinga Itsitsa ve heyetiyle Bakanlığımızda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ve Gabon’un bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğini güçlendirecek Mutabakat Zaptı’nı imzaladık. Bu anlaşma, ortak Ar-Ge projelerinden bilim insanı değişim programlarına, inovasyon ekosistemlerimizin entegrasyonuna kadar birçok alanda yeni fırsatlar sunacak. Türkiye’nin bilgi ve teknoloji birikimini Afrika kıtasıyla daha da derinleştirecek bu adımın hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.