Türkiye ve İngiltere Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek konusunda mutabakata vardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Bakan Güler ile İngiliz mevkidaşı Healey arasında başkent Londra'da gerçekleştirilen görüşmede, savunma iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

İmzalar atıldı

Açıklamada, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında uçak, ekipman ve mühimmat alımına ilişkin sözleşmenin Ekim 2025'te imzalandığı teyit edildi.

Uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesinin bugün imzalanması hususunda mutabakata varıldığı belirtildi. Açıklamada, tarafların, işbirliğinin ilerleyen dönemde daha da güçlendirilmesi yönündeki iradelerini ifade ettiği vurgulandı.

Avrupa’nın ortak üretimi, çok rollü savaş uçağı

Eurofighter Typhoon, Avrupa’nın önde gelen üç savunma sanayi devinin BAE Systems (İngiltere), Airbus (Fransa-Almanya) ve Leonardo (İtalya) ortak üretimi olarak öne çıkıyor. Radar kesit alanını azaltan kompozit malzemeler, gelişmiş sensör sistemleri ve yüksek manevra kabiliyetiyle bilinen uçak, hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün performans sergiliyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin mevcut mühimmat altyapısıyla uyumlu olan Typhoon’lar, 200 kilometre menzilli Meteor füzeleriyle hava savunma kapasitesine yeni bir boyut kazandıracak.