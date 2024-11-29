Türkiye ve İngiltere'den 'Enerji ve İklim Diyaloğu' imzası

Türkiye ve İngiltere arasında 'Enerji ve İklim Diyaloğu' konulu mutabakat zaptı imzaladı. Mutabakata imza atan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband Londra'da bir araya geldi.

İmzalanan mutabakat zaptının Türkiye'nin enerji arz güvenliğine ve bağımsızlığına yönelik bir adım olduğunu belirten Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, atılan imzaların her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Yoğun Gündem

Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında bugün, JP Morgan' düzenlediği yeşil finansman konulu yatırımcı toplantısında küresel enerji dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Bakan Bayraktar ayrıca, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) kıdemli yöneticileri, Rolls Royce ve bp yetkilileriyle görüşmesinin ardından, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.