Türkiye ve İspanya enerjide iş birliği yapacak

Nagihan KALSIN

Türkiye, uluslararası alanda da yeşil enerjiye geçiş sürecinde iş birliklerini arttırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İspanya ziyaretinde Türkiye-İspanya Sekizinci Hükümetlerarası Zirvesi düzenlendi. Zirve kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile İspanya Başbakan Yardımcısı, Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Zorluklar Bakanı Teresa Ribera Rodríguez arasında Enerji Dönüşümü Mutabakat Zaptı imzalandı.

Rodríguez ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ülkelerimiz arasında yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, hidrokarbonlar ve madencilik alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Hedef , Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma

İki ülkenin enerji alanındaki iş birliğini daha da güçlendirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri için ortak bir zemin oluşturmayı amaçlayan anlaşma; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbon emisyon ticareti, enerji depolama, hidrojen teknolojileri ve kritik mineraller gibi enerji dönüşümünün önemli alanlarını kapsıyor.

Ortak çalışma grupları oluşturulacak

Mutabakat zaptı kapsamında, kamu kurumları ve özel sektör arasında ortak projelerin geliştirilecek. Bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak. Ayrıca, kapasite geliştirme girişimleri ve ortak çalışma grupları oluşturulacak. Bunun yanı sıra iki ülke arasında enerji politikaları, düzenlemeler ve standartlar konusunda da bilgi alışverişinde bulunulacak.