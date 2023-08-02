Türkiye ve Mısır arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara oldu

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Semir Salih, ülkesiyle Türkiye arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını belirterek, iki ülke ticaretinin ve işbirliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara TOBB İkiz Kuleler'de yapılan Türkiye-Mısır Yuvarlak Masası Toplantısı'na, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Salih, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Amr el-Hamami, Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Muhammed Zeki es-Süveydi ve İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Ahmed el-Vekil katıldı.

"Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyoruz"

Konuşmasında Hisarcıklıoğlu'na daveti için teşekkür eden Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Salih, "Hisarcıklıoğlu'nun geçen yıllar içerisinde etkin bir rol üstlenip iletişimi ve ziyaretleri devam ettirmesinin şüphesiz ki Türkiye-Mısır ticari ilişkilerinin desteklenmesinde büyük katkısı olmuştur." ifadesini kullandı.

Salih, toplantının karşılıklı işbirliği ve ikili ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlayacağını umduğunu belirterek, "Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyoruz." dedi.

Mısır hükümetinin, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve zorlukların üstesinden gelmek için istekli olduğuna işaret eden Salih, bu doğrultuda Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlandığını, daha önce vize konusunun Türk iş insanları için zorluk oluşturduğunu dile getirdi.

Salih, mevcut ekonomik zorluklara rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, Türkiye ve Mısır'ın ikili ticareti daha fazla artırmak istediğini aktardı.

İki ülke arasında tıbbi ve kimyevi sanayi, potasyum, gıda, mühendislik ve otomotiv sanayisi alanında ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizen Salih, Mısır ile Türkiye arasında ortak tarih ve kültür ilişkisi bulunduğunu ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin her iki halkın çıkarına olacağını vurguladı.

"Politika gelip geçer fakat yatırım devam etmelidir"

Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Süveydi, Mısır hükümetinin ülkedeki yabancı yatırımların artması için çaba gösterdiğini belirterek, "(Mısır) Başbakan bazı teşvikler vermeye hazır olduğunu dile getiriyor. Bu fırsatlardan istifade edelim ve yatırımları artıralım." dedi.

Süveydi, Türk iş insanlarının, Mısır'ın zor zamanlarında da yatırımlarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Çünkü biz sanayi ve ekonomi alanına siyaseti karıştırmıyoruz. Politika gelip geçer fakat yatırım devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Vekil, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını söyleyerek, "Mısırlı iş insanlarının, sizinle entegrasyon yapmaya hazır olduklarını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Vekil, ikili ticaretin gelişmesinin iki ülkenin halklarına daha iyi bir yaşam ve gençlerine iş fırsatı sağlayacağının altını çizerek, iki tarafın sahip olduğu imkanlar kullanılırsa, üçüncü ülkelerin piyasalarına intikal edebilme şansına sahip olunabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.