Türkiye ve Pakistan arasında 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için adımlar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, savunma, başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstereceklerini, terörle mücadele alanında eğitim, istihbarat paylaşımı ve teknolojik destek konularında Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu, İstanbul-Tahran-İslamabad tren hattının verimli hale getirilmesi gerektiğini, eğitim alanında atılacak somut adımların ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın Filistin konusundaki ilkeli duruşunu takdirle takip ettiğini de belirterek, Türkiye’nin bir an önce Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu eşlik etti.