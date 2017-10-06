"Türkiye ve Rusya arasında yasak konular yok"

06 Ekim 2017

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Eylül'deki Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Yerhov, "Aramızda yasak konu, tabiri caizse 'tabu' diye adlandırdığımız konular mevcut değildir. İki tarafı ilgilendiren tüm konuları yüz yüze, doğrudan muhatabımızın yüzüne söyleyerek dostça bir ortam içinde görüşebiliyoruz. Bu çok önemli." dedi.

Yerhov, iki liderin Ankara'da yaptığı görüşmenin çerçevesini, "Uluslararası gündemi tartıştılar. Bölgesel sorunlar da ele alındı. İkili ilişkilerimizin en gündemde olan, en kritik konular ele alındı." diye aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 28 Eylül'de Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetlerarası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Ankara'dan ayrılmıştı.

Kaynak: AA