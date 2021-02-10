Türkiye ve Rusya, uzay faaliyetleri için görüşüyor

Türkiye, 2023 sonunda kendi milli ve özgün hibrit roketiyle Ay'a ulaşma hedefi kapsamında yabancı ülkelerle iş birliği noktasında çalışmalar yürütüyor.

Konuk olduğu 'AA Editör Masası'nda Türkiye'nin uzay alanında 3 ülkeyle anlaşma imzaladığının bilgisini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Pakistan ve Azerbaycan ile de anlaşmaların izma aşamasına geldiğini söyledi.

Türkiye'nin uzay faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü çalışmalar ilgili bir açıklama da Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) geldi. Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay alanında iş birliğine yönelik görüşmelerin aktif bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Ajansın Türk ortaklarla çalışma fırsatı bulmaktan daima memnuniyet duyduğuna işaret edilen açıklamada, "Ülkelerimiz uzay sektöründe şimdiden güçlü bağlantılar kurdular. Uzun zamandır bireysel uzay projelerini uygulama olasılığını tartışıyoruz ve Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının oluşturulmasıyla görüşmelerimiz yeni bir seviyeye geliyor.” denildi.

Açıklamada, Rus tarafının Türkiye’den konuya ilişkin somut teklifler beklediği kaydedilerek, “Halihazırda, uzay faaliyetleri alanında iş birliğinin daha başarılı bir şekilde geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturacak iki taraflı hükümetler arası belge hazırlamak için çalışmalar devam etmektedir.” ifadesine yer verildi.

Türkiye’nin "Milli Uzay Programı" dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılmıştı.