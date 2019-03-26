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Türkiye ve Rusya'dan Tel Rıfat'ta ilk bağımsız devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Türkiye ve Rusya'dan Tel Rıfat'ta ilk bağımsız devriye
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Tel Rıfat bölgesindeki ilk devriyeye ilişkin bilgi ve fotoğraflar paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.

Kaynak: AA

Dunya.com

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