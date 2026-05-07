Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı

Türkiye ve Suudi Arabistan Ankara'da gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından belirli vatandaşları için vize muafiyeti anlaşmasına imza attı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan bu tarihi anlaşmayı Çarşamba günü imzaladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki bakan arasındaki görüşmede ikili ilişkiler kapsamlı bir şekilde gözden geçirildi. Toplantıda bölgesel gelişmeler ele alınırken bölgede güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik çözüm yolları üzerinde duruldu.

Vize muafiyeti ile diplomatik ilişkiler güçleniyor

Prens Faysal ve Hakan Fidan görüşme kapsamında ayrıca Türk-Suudi Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısına eş başkanlık etti. İki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini ve istişareyi güçlendirmek amacıyla 2016 yılında kurulan konsey bir mekanizma görevi görüyor.

Konseyin ilk toplantısı 2017 yılında Ankara'da yapılmıştı. İkinci üst düzey toplantı ise 2025 yılında Riyad'da gerçekleşmişti. Bu süreçte vize muafiyeti gibi somut adımlar atılarak iki ülke arasındaki diplomatik trafiğin hızlandırılması hedefleniyor.

Ankara ve Riyad arasındaki ilişkiler 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşanan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı sonrasında ciddi bir gerilim sürecine girmişti. İki ülke arasındaki ilişkilerin onarılmasına yönelik ilk somut adımlar ise 2020 yılında atılmaya başlanmıştı.

Ticaret ve savunma sanayiinde stratejik ortaklık

İlişkiler 2021 yılından bu yana belirgin bir iyileşme gösterdi. Türkiye ve Suudi Arabistan bu dönemde diplomatik ve ekonomik bağları yeniden inşa etmek için çabalarını yoğunlaştırdı. İki ülke çok taraflı platformlarda da iş birliğini genişletmeye odaklandı.

Resmi verilere göre ikili ticaret hacmi 2025 yılı sonu itibarıyla 8,5 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayii alanındaki iş birliği ise hızla gelişen ilişkilerin temel direklerinden biri olarak öne çıktı. Bu kapsamda vize muafiyeti kararının ticari heyetlerin hareketliliğini artırması bekleniyor.

Suudi Arabistan 2023 yılında Türk savunma sanayii firması Baykar ile insansız hava araçları alımı konusunda dev bir anlaşma imzalamıştı. Suudi yetkililer bu araçların krallığın askeri hazırlık durumunu artıracağını ve savunma sanayii kabiliyetlerini güçlendireceğini ifade etmişti.

Bölgesel istikrar için güvenlik iş birliği

Prens Faysal ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Görüşmede karşılıklı çıkarlara hizmet edecek iş birliğini geliştirme yolları ve bölgesel istikrara katkı sunacak başlıklar değerlendirildi.

Ankara bölgesel ittifak çabalarını İran ile yaşanan gerilimler ve Körfez ülkelerine yönelik saldırılar ışığında yoğunlaştırdı. Prens Faysal bölgesel gerilimi düşürmek amacıyla Nisan ayında da Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının katıldığı toplantı için Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Son dönemde atılan vize muafiyeti ve benzeri stratejik adımlar iki ülkenin bölgesel risklere karşı ortak bir ekonomik ve güvenlik kalkanı oluşturma iradesini yansıtıyor. Bu süreç sadece ikili ilişkileri değil Ortadoğu'nun genel jeopolitik dengelerini de uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde etkileme potansiyeli taşıyor.