Türkiye ve Ukrayna arasında altyapı inşası konusunda anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin Ankara-Kiev ilişkilerinin tüm yönlerini stratejik ortaklık düzeyinde görüştükleri ikili görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü görüşmeye geçildi.

Türkiye ve Ukrayna arasında yıkılan altyapının yeniden inşası konusunda anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşma imzalandı.

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.

Görüşme kapsamında, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.

Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.

Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.