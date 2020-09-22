ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri sürdürmek için anlaştı

Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri sürdürmek için anlaştı

Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı

Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri sürdürmek için anlaştı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Reuters'ın haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin kıta sahanlığına ilişkin müzakere görüşmelerini yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşmesine karar verdiğini duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı

Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanıTürkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Diplomasi isteyenlere kapımız açıkAK Parti Sözcüsü Çelik: Diplomasi isteyenlere kapımız açık

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap