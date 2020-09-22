Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri sürdürmek için anlaştı
Türkiye ve Yunanistan, görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı
Reuters'ın haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin kıta sahanlığına ilişkin müzakere görüşmelerini yakın zamanda İstanbul'da gerçekleşmesine karar verdiğini duyurdu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.
İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.
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