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Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacağı açıklandı.

Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek
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Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara’da yapacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir." denildi.

Kaynak: AA

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