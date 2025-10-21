Türkiye vize başvurusunda çift haneli büyüyor
Vize başvuru şirketi VFS Global, Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. 166 ülkede 69 hükümet adına vize başvuru merkezi işleten şirket, Türkiye’de yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlıyor.
Hayati ARIGAN
VFS Global Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, şirketin 2005’ten bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Bugün Türkiye genelinde 9 şehirde 18 başvuru merkezi ile hizmet veriyoruz. Burada çalışanlarımızın yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor.” dedi.
20 yılda 509 milyon işlem
Küresel ölçekte 2001’de Hindistan’da kurulan VFS Global, bugüne kadar 509 milyon işlem gerçekleştirildi. Bu rakamın 323,15 milyonu VFS Global, 186,43 milyonunun ise CiX Citizen Experience tarafından yapılmıştır. Global’de şirketin yalnızca 2024’te gerçekleştirdiği başvuru sayısı 30 milyonun üzerine çıktı. Aslantürk, Türkiye’nin kendileri için stratejik önemde olduğunu vurgulayarak, “Türkiye hem coğrafi konumu hem de vatandaşlarının seyahat alışkanlıkları nedeniyle Avrupa ve diğer bölgeler için yoğun bir pazar. 2024’te Türkiye’den yapılan vize başvurularında çift haneli büyüme yaşadık” ifadelerini kullandı.
Kamu ile iş birliği
VFS Global’in yalnızca aracı konumunda olduğunu, kararın tamamen konsolosluklara ait olduğunu vurgulayan Aslantürk, “Biz başvuruları toplar, biyometri işlemlerini yapar ve güvenli şekilde konsolosluklara iletiriz. Başvurunun sonucu konusunda hiçbir yetkimiz yok” dedi. Şirketin Türkiye operasyonunda öne çıkan bir diğer nokta ise kadın istihdamı. VFS Global’in önümüzdeki dönemde dijital çözümlerle süreçleri daha da kolaylaştıracağını ifade eden Aslantürk, “Başvuru sahiplerinin süreçlerini hızlandıracak online çözümler, VIP hizmetler ve mobil biyometri uygulamalarımız var. Türkiye’de de bu hizmetlere olan talep artıyor” ifadelerini kullandı.