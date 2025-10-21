Türkiye vize başvurusunda çift haneli büyüyor

Hayati ARIGAN

VFS Global Türkiye ve Azerbay­can Bölge Direktörü Sertan Aslantürk, şirketin 2005’ten bu yana Türkiye’de faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, “Bugün Türkiye genelinde 9 şehirde 18 başvuru merkezi ile hizmet veriyoruz. Burada çalışanlarımızın yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor.” dedi.

20 yılda 509 milyon işlem

Küresel ölçekte 2001’de Hindistan’da kurulan VFS Global, bugüne kadar 509 milyon işlem gerçekleştiril­di. Bu rakamın 323,15 milyo­nu VFS Global, 186,43 mil­yonunun ise CiX Citizen Experience tarafından ya­pılmıştır. Global’de şirketin yalnızca 2024’te gerçekleş­tirdiği başvuru sayısı 30 mil­yonun üzerine çıktı. Aslan­türk, Türkiye’nin kendileri için stratejik önemde oldu­ğunu vurgulayarak, “Türki­ye hem coğrafi konumu hem de vatandaşlarının seyahat alışkanlıkları nedeniyle Av­rupa ve diğer bölgeler için yoğun bir pazar. 2024’te Tür­kiye’den yapılan vize başvu­rularında çift haneli büyüme yaşadık” ifadelerini kullandı.

Kamu ile iş birliği

VFS Global’in yalnızca aracı konumunda olduğunu, kararın tamamen konsolos­luklara ait olduğunu vurgu­layan Aslantürk, “Biz baş­vuruları toplar, biyometri işlemlerini yapar ve güven­li şekilde konsolosluklara iletiriz. Başvurunun sonu­cu konusunda hiçbir yetki­miz yok” dedi. Şirketin Tür­kiye operasyonunda öne çı­kan bir diğer nokta ise kadın istihdamı. VFS Global’in önümüzdeki dönemde diji­tal çözümlerle süreçleri da­ha da kolaylaştıracağını ifa­de eden Aslantürk, “Başvuru sahiplerinin süreçlerini hız­landıracak online çözümler, VIP hizmetler ve mobil biyo­metri uygulamalarımız var. Türkiye’de de bu hizmetlere olan talep artıyor” ifadeleri­ni kullandı.