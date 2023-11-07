Türkiye Vodafone Vakfı ve AÇEV 4 bin 500 depremzede çocuğa ulaşacak

Nilgün ÖZDEMİR

Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında Adıyaman’ın ardından Gaziantep ve Hatay’da da Çocuk ve Aile Merkezleri kuruldu.

Merkezlerde, depremden etkilenenlerin psikososyal yönden desteklenmesi, çocukların öğrenme kayıplarının telafi edilebilmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarının gelişimini destekleme becerilerinin artırılması ve aynı zamanda genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Adıyaman ve Gaziantep’te 160’şar, Hatay’da ise 120 çocuk kapasitesine sahip olan merkezlerde ilk yıl 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile birlikte 2 bin 500 genç kadına da erişilmesi hedefleniyor. Gaziantep’teki merkezin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetler sonrasında AÇEV ve Vodafone Vakfı gibi STK’ların desteğinin önemine vurgu yaptı.

“Afet bölgesindeki çalışmalar aralıksız devam ediyor’’

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise Türkiye Vodafone Vakfı olarak, afet bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

AÇEV iş birliğiyle başlattıkları projeyle bölgede hem çocuklara ve ebeveynlerine hem de kadınlara destek olduklarını belirten Süel, “Proje kapsamında bölgede açtığımız Çocuk ve Aile Merkezi sayısı 3’e ulaştı. Bu merkezlerde afetten etkilenen çocuk ve kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik pek çok çalışma yapılıyor’’ dedi. Süel, projenin ilk yılında hedeflerinin 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına ulaşmak olduğunu bildirdi.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise şöyle konuştu: “Biz, deprem bölgesinde Türkiye Vodafone Vakfı’nın da destekleriyle açtığımız Çocuk ve Aile Merkezlerimizde, bu ihtiyaçlara odaklanarak yaz boyunca bilimsel temelli eğitim programları uygulayarak yüzlerce insana ulaşma fırsatı yakaladık. Şimdi de yeni başladığımız kış dönemi program uygulamalarımızı depremden etkilenenlerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz.”

Destek programları uygulanıyor

Çocuk ve Aile Merkezi'nde, uzman öğretmenler eşliğinde güvenli bir ortamda, erken yaş grubundaki çocuklara yönelik destek programları uygulanıyor. Ayrıca konteyner kentlerde yaşayan genç kadınların güçlenmesi ve yaşam becerilerini artırarak hayat içinde daha aktif rol alabilmesi için yapılandırılmış Hayat Dolu Buluşmalar eğitim programı sunuluyor. Katılımcı kadınların eğitime devam, kadın sağlığı, eleştirel düşünme gibi konularda bilgi edinmesi hedefleniyor.