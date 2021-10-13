Türkiye Yapay Zeka Haftası’na sayılı günler kaldı

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin bu sene ikincisini düzenlediği Türkiye Yapay Zeka Haftası (TR AI Week 2021) 18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

50'den fazla oturumda 120’den fazla konuşmacının yer alacağı Türkiye’nin en kapsamlı online yapay zeka etkinliği TR AI Week’te, Türk ve yabancı uzmanlar, Türkiye’deki ve dünyadaki yapay zeka liderleri, geometrik bir şekilde büyüyen yapay zeka girişimleri ve fark yaratan yapay zeka akademisyenleri dijital sahneye çıkacak.

ING Türkiye Ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlikte Turkcell, Microsoft, Huawei, SAS, SAP, HPE, Bahçeşehir Koleji, Komtaş, Sestek, Etiya, Obase, Artiwise, HAVELSAN, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, SabancıDX, A101, Yapı Kredi Teknoloji, İş Bankası, Fibabanka, EnerjiSA, Zorlu Enerji, Borusan EnBW, Borçelik, Koç Üniversitesi, İTÜ, Hacettepe, Sabancı Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Tel Aviv Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Vector Institute, Ali Baba (Çin), PWC UK gibi alanında öncü pek çok kurum ve kuruluşlardan üst düzey yönetici ile akademisyenler bir araya gelecek.

Etkinlikte neler konuşulacak?

5 gün sürecek Türkiye Yapay Zeka Haftası’nda bankacılık, sigortacılık, üretim, eğitim, perakende ve enerji gibi birçok sektördeki yapay zeka uygulamalarının örnekleri, bulut teknolojiler, açıklanabilir yapay zeka, Çin-İsrail- Kanada- Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere globaldeki yapay zeka uygulamaları uzmanları tarafından izleyicilere aktarılacak.

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin hazırladığı, Türkiye genelinde ve sektörel olarak uygulanan “Yapay Zeka Farkındalık Anketi”nin sonuçları paylaşılarak farkındalığın artırılması için önümüzdeki dönemde yapılabilecek çalışmalar tartışılacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK TÜSSİDE’den yetkililerin yer alacağı “Türkiye’nin Yapay Zeka Vizyonu” panelinde Türkiye’nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Belgesi’nin neleri değiştireceği, özel sektör için ne anlama geldiği ve bu alanda Türkiye’yi nelerin beklediği konuşulacak.