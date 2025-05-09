Türkiye yapay zekâda takip edilen ülke olmalı

Nagihan KALSIN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dün “Veriden Karara Ulu­sal Yapay Zekâ Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı. Zirvede konu­şan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis bünye­sinde faaliyet gösteren Yapay Zekâ Araştırma Komisyo­nu’nun çalışmalarıyla dikkat çektiğini belirterek, “Bu ko­misyonun kalıcı bir yapıya dö­nüştürülmesi mümkündür” dedi.

Yapay zekânın teknolo­jik bir gelişim olmanın ötesin­de insanlıkla kurduğu ilişki açısından ele alınması gerek­tiğini kaydeden Kurtulmuş, “İnsanı insan yapan vicdan, merhamet, akıl ve dayanışma gibi değerleri taklit edebilecek makineler henüz üretileme­di. Bu nedenle yapay zekâyla ilgili en temel sorulardan bi­ri şudur: Hangi kararlarımızı ve yetkilerimizi yapay zekâya devredeceğiz?” diye konuştu.

Milli güvenlik meselesi

Türkiye’nin teknolojik dö­nüşüm sürecinde geri kalma­ması gerektiğini belirten Kur­tulmuş, “Yapay zekâ alanında öncülük yaparak, yapay zekâ­nın gördüğümüz eksikliklerini şimdiden tamamlamaya çalı­şarak, burada takip eden değil, takip edilen bir Türkiye olma mecburiyetimizin bulunduğu­nu ifade etmek isterim. Bu çer­çevede her türlü hazırlığı yap­manın da süratle gerçekleştir­menin de bizim için önemli bir sorumluluk olduğunu, hatta yapay zekânın ortaya çıkara­cağı sorunlar göz önüne alındı­ğında bunun aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi oldu­ğunu da ifade etmek isterim” sözlerini sarf etti.

“Girişim sermayesi fonu kuracağız”

Zirvede konuşan Cumhur­başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yapay zekânın hem fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığına dikkat çeke­rek, küresel ölçekteki etkisi­ne işaret etti. Yılmaz, “Küresel yapay zekâ etki endeksine gö­re 2032 yılı itibarıyla dünyada oluşacak yapay zekâ ekonomi­si 16 trilyon dolar civarına ula­şacak. Bazı meslekler ortadan kalkacak, bazıları dönüşecek ve yenileri ortaya çıkacak” de­di. Yapay zekânın savaşlardan tüketici tercihlerine, siyasi yönlendirmeden sahtekarlık­lara kadar birçok alanda kulla­nılabileceğini ifade eden Yıl­maz, bu nedenle teknolojiye dair etik ve yönetişim çerçe­vesinin oluşturulmasının şart olduğunu belirtti.

Özel sektörün bu konudaki rolünün çok önemli olduğuna, sadece kamuyla bu süreci yü­rütmenin mümkün olmadığı­na dikkat çeken Yılmaz, “Yeni girişimler, yeni firmalar, yeni şirketler bu alanda gelişimle­rini sürdürüyorlar. Biz de Tek­noloji ve İnovasyon Fonu ile yapay zekâ alanındaki yenilik­çi start-up’lara yatırımı des­tekliyoruz. Önümüzdeki dö­nem bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmayı planlı­yoruz, bu alandaki yeni şirket­lere, yeni oluşumlara destek olmak anlamında” dedi.

TBMM Yapay Zekâ Komis­yonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zekâyı yalnızca verim­lilik aracı olarak görmenin yetersiz olacağını ifade etti. Dönmez, “Bu teknoloji öğret­menin sınıfına, doktorun has­tanesine, çiftçinin tarlasına, gencin hayaline dokunmalı” değerlendirmesinde bulun­du. Dönmez, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini hare­kete geçirmek ve yapay zekâ kaynaklı riskleri yönetmek için etik standartların, düzen­leyici çerçevenin ve katılımcı politikaların geliştirilmesi ge­rektiğinin altını çizdi.