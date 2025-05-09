Türkiye yapay zekâda takip edilen ülke olmalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapay zekânın insanlıkla kurduğu ilişki açısından da ele alınması gerektiğini belirterek, "Yapay zekâ alanında öncü olmalı ve eksiklikleri şimdiden tamamlamalıyız. Burada takip eden değil, takip edilen bir ülke olmak mecburiyetindeyiz” dedi.
Nagihan KALSIN
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dün “Veriden Karara Ulusal Yapay Zekâ Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı. Zirvede konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarıyla dikkat çektiğini belirterek, “Bu komisyonun kalıcı bir yapıya dönüştürülmesi mümkündür” dedi.
Yapay zekânın teknolojik bir gelişim olmanın ötesinde insanlıkla kurduğu ilişki açısından ele alınması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, “İnsanı insan yapan vicdan, merhamet, akıl ve dayanışma gibi değerleri taklit edebilecek makineler henüz üretilemedi. Bu nedenle yapay zekâyla ilgili en temel sorulardan biri şudur: Hangi kararlarımızı ve yetkilerimizi yapay zekâya devredeceğiz?” diye konuştu.
Milli güvenlik meselesi
Türkiye’nin teknolojik dönüşüm sürecinde geri kalmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, “Yapay zekâ alanında öncülük yaparak, yapay zekânın gördüğümüz eksikliklerini şimdiden tamamlamaya çalışarak, burada takip eden değil, takip edilen bir Türkiye olma mecburiyetimizin bulunduğunu ifade etmek isterim. Bu çerçevede her türlü hazırlığı yapmanın da süratle gerçekleştirmenin de bizim için önemli bir sorumluluk olduğunu, hatta yapay zekânın ortaya çıkaracağı sorunlar göz önüne alındığında bunun aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu da ifade etmek isterim” sözlerini sarf etti.
“Girişim sermayesi fonu kuracağız”
Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yapay zekânın hem fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, küresel ölçekteki etkisine işaret etti. Yılmaz, “Küresel yapay zekâ etki endeksine göre 2032 yılı itibarıyla dünyada oluşacak yapay zekâ ekonomisi 16 trilyon dolar civarına ulaşacak. Bazı meslekler ortadan kalkacak, bazıları dönüşecek ve yenileri ortaya çıkacak” dedi. Yapay zekânın savaşlardan tüketici tercihlerine, siyasi yönlendirmeden sahtekarlıklara kadar birçok alanda kullanılabileceğini ifade eden Yılmaz, bu nedenle teknolojiye dair etik ve yönetişim çerçevesinin oluşturulmasının şart olduğunu belirtti.
Özel sektörün bu konudaki rolünün çok önemli olduğuna, sadece kamuyla bu süreci yürütmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Yılmaz, “Yeni girişimler, yeni firmalar, yeni şirketler bu alanda gelişimlerini sürdürüyorlar. Biz de Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile yapay zekâ alanındaki yenilikçi start-up’lara yatırımı destekliyoruz. Önümüzdeki dönem bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmayı planlıyoruz, bu alandaki yeni şirketlere, yeni oluşumlara destek olmak anlamında” dedi.
TBMM Yapay Zekâ Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zekâyı yalnızca verimlilik aracı olarak görmenin yetersiz olacağını ifade etti. Dönmez, “Bu teknoloji öğretmenin sınıfına, doktorun hastanesine, çiftçinin tarlasına, gencin hayaline dokunmalı” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini harekete geçirmek ve yapay zekâ kaynaklı riskleri yönetmek için etik standartların, düzenleyici çerçevenin ve katılımcı politikaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.