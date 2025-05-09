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Türkiye yapay zekâda takip edilen ülke olmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapay zekânın insanlıkla kurduğu ilişki açısından da ele alınması gerektiğini belirterek, "Yapay zekâ alanında öncü olmalı ve eksiklikleri şimdiden tamamlamalıyız. Burada takip eden değil, takip edilen bir ülke olmak mecburiyetindeyiz” dedi.

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Türkiye yapay zekâda takip edilen ülke olmalı
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Nagihan KALSIN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dün “Veriden Karara Ulu­sal Yapay Zekâ Zirvesi”ne ev sahipliği yaptı. Zirvede konu­şan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis bünye­sinde faaliyet gösteren Yapay Zekâ Araştırma Komisyo­nu’nun çalışmalarıyla dikkat çektiğini belirterek, “Bu ko­misyonun kalıcı bir yapıya dö­nüştürülmesi mümkündür” dedi.

Yapay zekânın teknolo­jik bir gelişim olmanın ötesin­de insanlıkla kurduğu ilişki açısından ele alınması gerek­tiğini kaydeden Kurtulmuş, “İnsanı insan yapan vicdan, merhamet, akıl ve dayanışma gibi değerleri taklit edebilecek makineler henüz üretileme­di. Bu nedenle yapay zekâyla ilgili en temel sorulardan bi­ri şudur: Hangi kararlarımızı ve yetkilerimizi yapay zekâya devredeceğiz?” diye konuştu.

Milli güvenlik meselesi

Türkiye’nin teknolojik dö­nüşüm sürecinde geri kalma­ması gerektiğini belirten Kur­tulmuş, “Yapay zekâ alanında öncülük yaparak, yapay zekâ­nın gördüğümüz eksikliklerini şimdiden tamamlamaya çalı­şarak, burada takip eden değil, takip edilen bir Türkiye olma mecburiyetimizin bulunduğu­nu ifade etmek isterim. Bu çer­çevede her türlü hazırlığı yap­manın da süratle gerçekleştir­menin de bizim için önemli bir sorumluluk olduğunu, hatta yapay zekânın ortaya çıkara­cağı sorunlar göz önüne alındı­ğında bunun aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi oldu­ğunu da ifade etmek isterim” sözlerini sarf etti.

“Girişim sermayesi fonu kuracağız”

Zirvede konuşan Cumhur­başkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yapay zekânın hem fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığına dikkat çeke­rek, küresel ölçekteki etkisi­ne işaret etti. Yılmaz, “Küresel yapay zekâ etki endeksine gö­re 2032 yılı itibarıyla dünyada oluşacak yapay zekâ ekonomi­si 16 trilyon dolar civarına ula­şacak. Bazı meslekler ortadan kalkacak, bazıları dönüşecek ve yenileri ortaya çıkacak” de­di. Yapay zekânın savaşlardan tüketici tercihlerine, siyasi yönlendirmeden sahtekarlık­lara kadar birçok alanda kulla­nılabileceğini ifade eden Yıl­maz, bu nedenle teknolojiye dair etik ve yönetişim çerçe­vesinin oluşturulmasının şart olduğunu belirtti.

Özel sektörün bu konudaki rolünün çok önemli olduğuna, sadece kamuyla bu süreci yü­rütmenin mümkün olmadığı­na dikkat çeken Yılmaz, “Yeni girişimler, yeni firmalar, yeni şirketler bu alanda gelişimle­rini sürdürüyorlar. Biz de Tek­noloji ve İnovasyon Fonu ile yapay zekâ alanındaki yenilik­çi start-up’lara yatırımı des­tekliyoruz. Önümüzdeki dö­nem bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurmayı planlı­yoruz, bu alandaki yeni şirket­lere, yeni oluşumlara destek olmak anlamında” dedi.

TBMM Yapay Zekâ Komis­yonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zekâyı yalnızca verim­lilik aracı olarak görmenin yetersiz olacağını ifade etti. Dönmez, “Bu teknoloji öğret­menin sınıfına, doktorun has­tanesine, çiftçinin tarlasına, gencin hayaline dokunmalı” değerlendirmesinde bulun­du. Dönmez, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini hare­kete geçirmek ve yapay zekâ kaynaklı riskleri yönetmek için etik standartların, düzen­leyici çerçevenin ve katılımcı politikaların geliştirilmesi ge­rektiğinin altını çizdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL