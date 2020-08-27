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Türkiye yeni Navtex ilan etti

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan ettiği açıklandı. Akar, yayımlanan Navtex ile ilgili, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir."

Türkiye yeni Navtex ilan etti
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Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. Yeni Navtex ile 1-2 Eylül'de Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapılacağı açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımlanan Navtex ile ilgili, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir." dedi.

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