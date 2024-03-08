Türkiye yeni yüzyılını, kadın ve erkek omuz omuza göğüsleyecek

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül AKYÜREK BALTA

Çünkü bilimden sanata, eğitimden teknolojiye, siyasetten sanayiye her alanda emek veren, çalışan ve üreten kadınlarımızla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın gücüne inanıyorum. Bu yüzden, kadınlarımızın olumsuz yaklaşımlar karşısında daha güçlü durmaları ve eşitlik mücadelesinde cesaretlerini kaybetmeden yürümelerinin önemine inanıyorum.

Kadınlarımızın yeniliklere açık olarak ilerlemekten korkmamaları hayal ettiğimiz adil dünyanın başlıca destekçisi olacaktır. Çünkü kadın; değerli bir değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip yüce bir varlıktır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girmiş bulunuyoruz. Eşit olma mücadelemizde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımıza kazandırdığı haklara sahip çıkarak ve daha fazlasını edinmek için mücadele vermemiz gerektiğini unutmamalıyız.

Pozitif ayrımcılık beklemeden mücadeleye devam edelim

Pozitif ayrımcılık beklentisi içinde olmadan, fırsat eşitliği için mücadele etmemiz, biz kadınları önemli yerlere taşıyacağı gibi kadınlarımızın bulunduğu alanda en iyisi olmak için çaba göstermeleri, ülkemizin refah ve mutluluğuna da katkı sağlayacak.

Unutmayalım; Türkiye yeni yüzyılını kadın ile erkeğin omuz omuza birlikte göğüsleyecek. Tüm sektörlerde ve yönetimlerde kadının eşit temsili önemli bir güç ve kalkınmanın anahtarı olacak. Türkiye’nin her alanda üreten, başarılı, güçlü, çalışkan kadınlara ihtiyacı var. Kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik projeler, kadın istihdamının artmasında önemli etki yaratacak.