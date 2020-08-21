21 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü duyurduğu 'müjdeyi' vatandaşlarla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Gaz Sahası olarak ifade ettiği Tuna-1 bölgesinde doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." ifadelerini kullanan Erdoğan açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise "Bugün ülkemizin milli enerji politikası için tarihi bir gün. Bugün gururluyuz. Türkiye olarak ülkemizin geleceği açısından önemli bir sürece şahit ediyoruz. Bugün enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz bir süreçteyiz. Bizim için bu çok önemli bir övünç kaynağı." ifadelerini kullandı.

Türkiye yılda ne kadar doğalgaz tüketiyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğalgaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye’nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor. Türkiye, ithal ettiği doğalgazın 44,9 milyar metreküpünü iç piyasada tüketti, geri kalanını ise ihraç etti.

Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 2018’de 49,3 milyar metreküp olurken, 2019’da 44,9 milyar metreküpe düşerek yüzde 9 azalmış oldu. Bu yıl ise 46 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.

Geçen yıl iç piyasada kullanılan doğalgazın 14,5 milyar metreküpü konutlarda tüketilirken, sanayide 12,4 milyar metreküp, elektrik santrallerinde 11,2 milyar metreküp, hizmet ve diğer enerji sektöründe ise 6,8 milyar metreküp doğalgaz kullanıldı.