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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da 5'inci kez toplandı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 5’incisi NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da 5'inci kez toplandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 5’incisinin NATO Karargahı'nda tamamlandığı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahı'ndaki teknik toplantıların 5'incisinin sona erdiği belirtilerek, "Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: AA

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