Türkiye yüz binlerce Filistinli mülteciyi alacak mı?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, basında ve sosyal medyada çıkan “Türkiye yüz binlerce Filistinli’yi getirecek” haberlerinin kasıtlı yapıldığını vurguladı.

Selvi, Türkiye'nin çözüm arayışlarının sabote edildiğini vurguladı ve bugün kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:

"Suriyeli sığınmacılar üzerinden Türkiye’yi karıştırmak isteyenler, bu kez de “Türkiye yüz binlerce Filistinli’yi getirecek” propagandası yapıyorlar. Gazze’de öldürülen 10 bini aşkın insan, katledilen 4 bin çocuk bunların umurunda değil. Bir de Türkiye bunun karşılığında 30 milyar Euro alacakmış. Türkiye, Filistinlileri getirecek iddiasının tümü yalan. Tümü maksatlı. Türkiye’nin çözüm bulma çabalarını sabote etmekten başka bir şey değil. Ayrıca Türkiye tam tersine Filistinlilerin, Filistin’de kalmasını istiyor. Gazzelilerin Gazze’den çıkarılmaması için çalışıyor. Gazze’yi boşaltıp, Filistinlileri Mısır’daki Sina Çölü’ne sürmek, Ürdün’e göndermek İsrail’in planı."