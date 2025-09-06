Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Manisa’da: Bakan Göktaş’tan önemli mesajlar

AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Manisa’nın Yunusemre ilçesinde gerçekleştirildi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa milletvekilleri, il teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı.

“Türkiye’nin çehresi değişti”

Bakan Göktaş konuşmasında, AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana her alanda tarihi adımlar attığını belirterek, şunları söyledi:

“Savunma sanayisinden sağlık hizmetlerine, teknoloji yatırımlarından dış politikaya kadar Türkiye’nin çehresini değiştirecek adımlar atıldı. Sosyal politikalar her zaman bu yolculuğun en önemli ayaklarından biri oldu. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz dahil her vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Manisa’ya 18,9 milyar TL yatırım

Bakan Göktaş, bakanlığının Manisa’daki çalışmalarına da değindi:

“Son 23 yılda sadece bakanlığımızı ilgilendiren konularda 18,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Manisa’da 48 kuruluşumuzla 822 yatak kapasitesiyle hizmet veriyoruz. İki aile destek merkezimizle ailelere katkı sağlıyoruz, 12 kadın kooperatifiyle kadınların ekonomik değer üretmesine destek oluyoruz. Beş huzurevimizle yaşlılarımızın, engelsiz yaşam merkezlerimizle engelli vatandaşlarımızın yanındayız. Sadece bu yıl evde bakım yardımına 539 milyon TL kaynak aktardık.”

“2025 Aile Yılı” ve destekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan ettiğini hatırlatan Göktaş, ailelerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Doğum destek programı kapsamında 383 binden fazla anneye destek sağlandığını, ikinci ve üçüncü çocuklar için uzun vadeli maddi yardımların hayata geçirildiğini vurguladı.

Aile ve Gençlik Fonu’yla genç çiftlere destek olduklarını belirten Göktaş, sadece Manisa’da 1923 çiftin bu destekten yararlandığını açıkladı.

“Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı”

Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına seslenen Bakan Göktaş, “Türkiye Yüzyılı işte bu ortak gelecek üzerinde yükselecek. Teşkilatımız davamızın lokomotifidir. Hep birlikte daha çok çalışarak ülkemizi daha büyük ideallere ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.