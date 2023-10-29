Türkiye Yüzyılı, iş kadınlarının katkılarıyla mümkün olacak

Gül Akyürek Balta/TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda, kurtuluşumuzda cephede erkeklerle yan yana yer alan kadınlarımız, Cumhuriyet devrimleriyle seçme ve seçilme gibi önemli haklara da kavuşmuştur. Medeni Kanun’un kabul edilmesi Türk kadını için yine önemli bir dönüm noktasıdır.

Günümüzde kadınlarımız çok fazla alanda ve de çok önemli noktalarda görev ve sorumluluklara sahip. Ancak 100 yıl önce dünya kadınlarına göre ön almış bir ülkenin kadınları olarak, kesinlikle daha fazlasını hak ediyoruz. Elbette daha fazlası için öncelikle haklarımızın farkında olmamız ve korumamız koşul. En önemlisi de köşeye çekilmeden çok fazla çalışarak, Atamıza olan minnet borcumuzu ödemek.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını geride bırakacağımız bu günlerde, ikinci 100 yıla girerken geçmişten gerekli dersleri alarak, eksiklerimizi bir an önce tamamlayıp geleceğe hızlı adımlarla yürümeliyiz, üretmeliyiz, kalkınma için dünya ile nasıl yarışacağımızın formüllerini geliştirmeliyiz. Bilinmelidir ki; Türkiye Yüzyılı, Türk iş dünyası kadınlarının katkılarıyla mümkün olacak. Bu seferberlik eşitimiz olan erkeklerle birlikte, omuz omuza gerçekleşecek. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun, cumhuriyet ile nice 100 yıllarımız olsun.