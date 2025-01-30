Türkiye'de 2025'in en düşük gece sıcaklığı eksi 34 derece oldu!

Dün gece termometrelerin sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği Erzurum kent merkezinde bulunan araçların camları ve kaldırımlar buz tuttu. Şehrin Tekman'a bağlı Hacıömer Mahallesi, eksi 34 dereceyle Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde il merkezlerinde gece en düşük hava sıcaklığının Ardahan'da eksi 26, Ağrı'da eksi 21, Erzurum ile Kars'ta eksi 18, Erzincan'da eksi 10, Iğdır'da eksi 6, Tunceli'de eksi 5 derece olarak kaydedildi.