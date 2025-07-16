Türkiye'de 3 bin 692 endemik tür tespit edildi: Ulusal biyolojik çeşitlilik verisi 2 milyona dayandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik envanteri sürekli güncelleniyor. Bakanlığın “Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı” verilerine göre, Türkiye genelinde toplam 3 bin 692 endemik tür kayıt altına alınmış durumda. Bu türlerin 3 bin 496’sı damarlı bitkilerden, 196’sı ise hayvanlardan oluşuyor.

Türkiye’nin Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyalarının kesişiminde yer alması; orman, dağ, step, sulak alan, kıyı ve deniz gibi çok sayıda ekosistemi bir arada barındırmasına imkan sağlıyor. Bu coğrafi ve iklimsel çeşitlilik, ülkeyi zengin bir biyolojik çeşitlilik merkezi haline getiriyor.

Her tür için ayrı ayrı "kimlik kartı" oluşturulan veri tabanına aktarılan bilgiler, hem mekânsal hem zamansal olarak izlenebiliyor. Toplanan veriler ışığında Türkiye'nin en stratejik veri havuzlarından biri olan platformda bugüne kadar 2 milyona yakın kayıt oluşturuldu. Bu yönüyle Nuh’un Gemisi, Türkiye’nin en büyük “gov” uzantılı veri tabanı konumunda bulunuyor.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yürütülen arazi çalışmalarıyla, 2013’te 11 bin 701 olan damarlı bitki türü, 2025 itibarıyla 12 bin 141’e ulaştı. Projeyle beraber yalnızca mevcut türler tespit edilmekle kalınmıyor, aynı zamanda yeni keşifler de dünya literatürüne kazandırılıyor. İstanbul’da bulunan İstanbul soğanı, Eskişehir’de tespit edilen Yunus Emre çiçeği ve Eskişehir kekiği, Denizli’deki Viola denizilensis ve Şırnak’taki yeni Kızandikeni (Cousinia) türü bu örneklerden sadece birkaçı.

Veri tabanında yer alan bilgiler; doğa koruma çalışmaları başta olmak üzere, gıda, tarım, ormancılık, ilaç, kozmetik, tıp, enerji ve savunma sanayii gibi pek çok sektöre katkı sunması hedefleniyor. Ayrıca halkın biyolojik çeşitliliğe olan ilgisini artırmak için verilerin bir kısmı kamuya açık şekilde paylaşılmaya devam ediliyor.