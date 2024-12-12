Türkiye’de 303 milyon aktif sosyal medya hesabı bulunuyor

Türkiye, dijital dünya ile güçlü bağını sürdürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı "Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu" verilerine göre, Türkiye’de sosyal medya platformlarındaki aktif hesap sayısı 303 milyon 97 bine ulaştı. Bu, dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 67,5’lik oranını geride bırakarak Türkiye’nin yüzde 86,5 oranıyla öne çıkmasını sağladı.

Günlük internet ve sosyal medya kullanımı

Türkiye’de internet kullanıcıları günlük ortalama 7 saatini çevrim içi geçiriyor. Sosyal medya platformlarına ayrılan süre ise günlük 2 saat 37 dakika. Dünya genelinde ise bu süre 2 saat 19 dakika olarak kaydedildi.

Popüler platformlarda değişim

Türkiye’de sosyal medya platformları arasında en dikkat çekici değişim X (eski Twitter) platformunda yaşandı. Kullanıcı sayısı yüzde 14,2 azalarak 19,5 milyona geriledi. Instagram kullanıcıları yüzde 5’lik düşüşle 53,8 milyona, Facebook ise yüzde 1,3’lük azalmayla 34,3 milyona düştü. Buna karşılık, TikTok kullanıcı sayısı yüzde 9,3 artarak 39 milyona yükseldi.

Dijital tüketim ve e-ticaret alışkanlıkları

Türkiye’de 18 yaş üzeri kullanıcıların yüzde 82,8’i Instagram reklamlarıyla ulaşılabilir durumda. Ayrıca, çevrim içi alışveriş yapanların oranı yüzde 57,9 ile dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor. Her ay dijital içerik satın alma oranı ise yüzde 65,4 olarak kaydedildi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dijitalleşme sürecindeki güçlü ilerleyişini vurgularken, çevrim içi alışkanlıkların her geçen gün daha da arttığını ifade etti. Bu veriler, Türkiye’nin dijital dünyadaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.