Türkiye'de 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı
COVID-19 salgınıyla mücadelede, toplumsal bağışıklamada ikinci aşamanın son basamağı kapsamında 50 yaş ve üzerindekiler aşılanıyor.
Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede, toplumsal bağışıklamada ikinci aşamanın son basamağı kapsamında 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.
COVID-19 aşılama süreci, Sağlık Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle oluşturulan takvim doğrultusunda sürdürülüyor.
Takvim doğrultusunda, 50 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasıyla ikinci aşama tamamlanacak ve üçüncü aşamaya geçilecek.
Aşılama takvimine göre, üçüncü aşamanın ilk basamağı 40-49 yaş grubundakilerin aşılanmasıyla başlayacak ve 18-29 yaşlarındakilere aşı hakkının tanımlanmasıyla tamamlanacak.
Dördüncü aşama kapsamında da sırası geldiği halde aşı yaptırmayan kişiler aşılanacak.
COVID-19 aşı randevuları nasıl alınıyor
Vatandaşlar, COVID-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.
Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.
Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz aşısını hangi tarihler arasında yaptırabileceğini belirleyecek. Aşı uygulaması için vatandaşlar MHRS, e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.