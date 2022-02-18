Türkiye’de 5,4 milyon yabancı var

Maruf BUZCUGİL

ANKARA- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu güncel Göç Yönetimi verilerini kamuoyuyla paylaştı. Soylu, çok tartışılan Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli göçmen sayısını 3 milyon 741 bin 251 olarak açıkladı. Soylu’nun verdiği bilgiye göre, Türkiye’de 735 bin Suriyeli bebek dünyaya geldi.

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle “Göç Buluşması” başlıklı sohbet toplantısı düzenleyen Bakan Soylu, son dönemde ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan göç girişimlerinin arttığına dikkat çekti. Soylu, “Şam ve çevresinde çok büyük bir ekonomik sıkıntı yaşanıyor. Buradan gelenlerin gerekçesi ekonomik kriz.” dedi.

BM VE AB bir şey yapmıyor

Dünyanın birçok yerinde göç sorunu yaşandığını, ama en önemli hareketliliğin Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede yaşandığına dikkati çeken Soylu, şunları söyledi: “İran’da 5-6 milyon Afgan var. Bunların 2 milyonu bizim sınırımızda. Suriye’de sınırımıza doğru hareketlenebilecek kişi sayısı 6 milyon. Türkiye sınırlarında bekleyen potansiyel göçmen sayısı 8 milyon. BM ve AB hiçbir şey yapmıyor, mış gibi yapıyorlar. Geri gönderme mekanizmaları kurulamazsa bu konuda adım atılması zor. AB’nin çözecek yönetim kabiliyeti yok. Bu dediklerim batı eleştirisi gibi anlaşılmasın. 18 Mart mutabakatına uyulmuyor. Almanya lideri Merkel gittikten sonra Avrupa’da bu konuya eğilen kimse kalmadı.”

Türkiye’deki yabancılar

Bakan Soylu, son 2 ay içinde Türkiye genelinde göçmen sayımı yaptıklarını ve verileri güncellediklerini söyledi.

Suriyelilerin yüzde 71’ini verilen ikamet adreslerinde bulduklarını, 300 bin dolayında göçmenin “ben şu adresteyim” bildiriminde bulunduğunu belirten Soylu, “Böylelikle Türkiye’de bulunan 3,7 milyon Suriyelinin adresini tespit ettik. Kayıt dışı Suriyeli göçmen sayısının 300-450 bin arasında olduğunu tahmin ediyoruz.” dedi.

Soylu, Suriyeli göçmenlerinde aralarında bulunduğu Türkiye’de ikamet eden toplam yabacı sayısının 5 milyon 433 bin 278 kişi olduğunu bildirdi. Soylu, yabancılar içinde ikamet izniyle kalanların 1 milyon 373 bin 440 kişi, uluslararası koruma kapsamında bulunanların 318 bin 557 kişi olduğunu açıkladı.

Türkiye’de 11 bin 205 Afgan çoban var

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’deki yabancıları bulundukları yerde yakından takip ettiklerini belirterek Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’den örnek olarak Afgan çoban sayısını vermesini istedi. Orgeneral Çetin, “Tüm bölgelerde göçmenleri muhtarlar aracılığıyla takip ediyoruz. Türkiye’de 11 bin 205 Afgan çoban var.” dedi.