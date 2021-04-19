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Türkiye'de 55 yaş üzerine aşılama başladı

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

 

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