Türkiye’de 5G dönemi başlıyor! İlk test Galatasaray-AZ Alkmaar maçında bu akşam Rams Park'ta

Türkiye’de 5G’ye geçiş süreci hız kazanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor statlarında 5G teknolojisinin kurulacağını duyurdu. İlk test yayınının ise bugün Rams Park Arena’da, Galatasaray’ın AZ Alkmaar ile oynayacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleştirileceğini belirtti.

Statlarda 5G dönemi başlıyor

Bakan Uraloğlu, BTK ve operatörler iş birliğiyle yürütülen 5G test çalışmalarının hızlandığını vurguladı. Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde 34 noktada test ve deneme sürecinin devam ettiğini belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda da 5G hizmetinin test amaçlı sunulduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, 4 büyük kulübün statlarına 5G altyapısının kurulması için operatörlerin resmi başvuruda bulunduğunu ve bu taleplerin değerlendirildiğini aktardı.

Türkiye genelinde 5G için 2026 hedefi

Türkiye’de 5G’nin geniş kapsamlı kullanımı için çalışmalar sürerken, Uraloğlu 2026 yılı itibarıyla ülke genelinde 5G hizmetinin sunulmasını hedeflediklerini belirtti.

"Vatandaşlarımızı 5G ile daha hızlı ve güçlü bir bağlantı deneyimiyle buluşturmayı amaçlıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda başlayan süreç, statlar ile devam edecek ve 2026'da ülke genelinde yaygınlaştırılacak."

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, 5G teknolojisinin yaygın kullanımı için kritik bir eşiğe yaklaşırken, bugün yapılacak test yayını teknoloji ve spor dünyasının merakla beklediği anlardan biri olacak.