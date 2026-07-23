Türkiye'de 9 aylık su yılı yağışında rekor: Son yılların en yüksek seviyesi görüldü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2026 Su Yılı 9 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu"na göre, 1 Ekim 2025-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan su yılının ilk 9 ayında Türkiye genelinde metrekareye ortalama 674,6 kilogram yağış düştü.

1991-2020 dönemine ait 518 kilogramlık su yılı ortalamasına göre yağışlar yüzde 30 artarken, geçen yılın aynı dönemindeki 383,6 kilogramlık yağış miktarına göre artış oranı yüzde 76 olarak hesaplandı. Böylece 9 aylık su yılı yağışları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

En büyük artış Güneydoğu Anadolu'da

Yağışlar, Türkiye'nin tüm bölgelerinde hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın aynı dönemindeki seviyelerin üzerinde gerçekleşti.

Normaline göre en yüksek artış yüzde 47 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi. Bu bölgeyi yüzde 44 ile Akdeniz, yüzde 34 ile Doğu Anadolu, yüzde 31 ile Ege, yüzde 24 ile Karadeniz, yüzde 18 ile İç Anadolu ve yüzde 11 ile Marmara izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Bazı illerde son 66 yılın rekoru kırıldı

Su yılı yağışları Akdeniz'de son 66, Doğu Anadolu'nda son 38, İç Anadolu'nda son 15, Ege'de son 11 ve Karadeniz'de ise son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Adana, Düzce, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Ordu, Osmaniye, Tokat, Manisa, Niğde ve Giresun'da son 66 yılın en yüksek 9 aylık su yılı yağış miktarı kaydedildi. Bingöl, Bitlis, Kayseri, Sivas ve Tunceli son 38, Van son 32, Gaziantep ise son 30 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı.

En fazla yağış Rize'ye, en az Iğdır'a

İller bazında en fazla yağış metrekareye 1.271,9 kilogram ile Rize'de ölçülürken, en az yağış metrekareye 335,5 kilogram ile Iğdır'da kaydedildi.

Yağışlar Kastamonu çevrelerinde normalin yüzde 20'nin üzerinde azalırken, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Sinop, Malatya, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Ardahan çevrelerinde de yer yer yüzde 20'ye varan düşüş görüldü.

Buna karşılık Balıkesir ve İzmir'in batısı ile Antalya, Burdur, Isparta, Konya, Mersin, Niğde, Tokat, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde yağışlar normaline göre yüzde 60'ın üzerinde arttı.

Yağışlı gün sayısı da arttı

2026 su yılının ilk 9 aylık döneminde Türkiye genelinde ortalama 104,3 gün yağış görüldü. Bu rakam, 1991-2020 dönemine ait 89,6 günlük ortalamanın belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti. Böylece yalnızca yağış miktarında değil, yağışlı gün sayısında da uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkılmış oldu.