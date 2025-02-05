Türkiye'de aktif volkan var mı? "Uzak tehlike gibi gözükse de..."

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Hatay’da katıldığı deprem çalıştayında Ege’de yaşanan deprem fırtınasını değerlendirdi.

Prof. Dr. Tatar, Santorini Adası'nın bulunduğu bölgede 2011-2012'de de benzer bir sismik aktivitenin yaşandığını hatırlatarak, "Yaklaşık 14 ay boyunca çok sayıda deprem kaydı oluştu. O dönemde çok ciddi şekilde bir 'acil durum' ilan edilmişti. Sismik aktivite 14 ay sonra sonlandı, orada bir volkanik aktivite meydana gelmemişti” dedi.

Bölgedeki jeolojik ve volkanik tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Tatar, “Bunlar dünyanın bazı yerlerinde önem arz ediyor” derken Türkiye’de 14 aktif denebilecek volkan olduğunu açıkladı:

* Bizim için uzak bir tehlike gibi gözükse de aslında ülkemizde 14 aktif diyebileceğimiz volkan var. Bunlar şu anda suskun durumdalar.

Türkiye'de kaç aktif volkan var?

Peki bir volkanın aktif olması için ne gerekiyor, Türkiye’de aktif olarak nitelendirilebilecek volkanlar hangileri?

Son 10 bin yılda püsküren volkanlar aktif olarak kabul ediliyor. Dünya genelindeki aktif volkan sayısı ise 1400.

Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye'de "aktif" kabul edilen 10 volkan bulunuyor.

"Aktif" volkanlar şu şekilde: Acıgöl-Nevşehir, Ağrı (Ararat), Erciyes Dağı, Göllü Dağı, Hasan Dağı, Karaca Dağ, Karapınar volkanik alanı, Kula, Nemrut Dağı ve Tendürek Dağı.

Girekol Tepe, Gölcük, Kars Platosu ve Süphan Dağı'nda ise aktif olup/olmadığı teyit edilemediği için "olası aktif" volkan olarak kabul ediliyor.

Türkiye'de yaşanan son volkanik patlama 1855'te Tendürek Dağı'nda gerçekleşti.