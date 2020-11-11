Türkiye'de ayçiçeği üretimi 3 milyon ton düzeyine çıkarılmalı

11 Kasım 2020

Hüseyin GÖKÇE

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ayçiçeği hasadının tamamlandığını ve bu yıl ciddi anlamda arz açığı olduğunu söyledi. Dünyanın önemli ayçiçeği üreticilerinin ciddi rekolte kaybı yaşadığı bilgisini veren Büyükhelvacıgil, Türkiye’nin 3 milyon tonluk kullanıma karşılık 1.5 milyon tonluk üretimi bulunduğunu, bu noktada ihtiyacın tamamının Türkiye’den karşılanabilmesi yönünde üretimin artırılması gerektiğini bildirdi.

Kuzey Yarımküre’de hasat sezonu sona erdi

Sektöre ilişkin değerlendirmede bulunan Tahir Büyükhelvacıgil, bitkisel yağda üreticiyi ve tüketiciyi derinden etkileyen sorunlar bulunduğunu söyledi. Ayçiçeğindeki ürün yetersizliği ve fiyat artışının küresel bir sorun haline geldiğini belirten Büyükhelvacıgil, Kuzey Yarımküre’de hasat sezonunun sona erdiği bilgisini verdi.

Büyük üreticilerden Rusya’da üretimin 15.5 milyon tondan 13.2 milyon tona, Ukrayna’da ise 16.7 milyon tondan 14.5 milyon tona düştüğünü belirten Büyükhelvacıgil, Türkiye’de ise 1.5 milyon ton civarındaki rekoltenin 1.3 milyon tona gerilediği bilgisini verdi.

Çin ve Hindistan fazladan alım yapıyor

Bu yıl soya ve kanola fiyatlarının ayçiçeğine göre daha yüksekte kaldığı için Çin ve Hindistan’ın fazladan ayçiçeği alımı yaptığını dile getiren Tahir Büyükhelvacıgil, “Buna ilaveten dünyadaki rekolte eksikliği ve pandeminin küresel etkileri sonucunda çekirdekten başlayan fiyat artışları bugüne kadar devam etti. 2019 yılında çekirdek fiyatı 2 bin 500 TL iken 2020 yılında bu fiyat 4 bin 400 liraya kadar çıktı” dedi.

Aynı şekilde geçen yıl 5 bin 3005 bin 400 lira civarında olan ham yağ fiyatının bu yıl 9 bin 400 liraya kadar yükseldiğinin altını çizen Büyükhelvacıgil, “2019 Ekim ayında yurt dışında 330-340 dolar olan çekirdek fiyatı, 2020 yılında 560 dolara kadar çıktı. Ham yağın yurt dışında geçen yıl fiyatı 700-720 dolar iken, bu yıl rakam 1050-1100 dolara kadar yükseldi. Ayçiçeği ve yağlı tohumlarda ürün yetersizliği, fiyat artışları sadece ülkemizde değil tüm dünyada sorun haline geldi” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın piyasaları yakından takip ettiğine değinen Tahir Büyükhelvacıgil, önlemlerin hayati önem taşıdığını belirtti. Ayçiçeği tohumunda gümrük vergisinin sıfırlanmasına rağmen, ham yağda düzenleme yapılmadığına vurgu yapan Büyükhelvacıgil, “Bu düzenleme ayçiçek tohumu ve ham yağ arasındaki vergi makasının açılmasına yol açtı. Bu durum ülkemizi sadece tohum ithalatına mecbur ederken, yurt dışında spekülatif yükselen tohum fiyatlarının ise sektörümüz için daha da büyük sorun teşkil edebileceği gözüküyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde uluslararası piyasalarda meydana gelebilecek her türlü piyasa hareketine ülkemizi hazır hale getireceklerine inanıyoruz” dedi.

“Doğru ekim politikaları ile ihtiyacımızı karşılamalıyız”

Tahir Büyükhelvacıgil, pandemi sürecinin başlarında, tüm dünyada raflar boşalırken devletin erken müdahalesiyle Türkiye’de sorun yaşanmadığını hatırlatarak, “Şimdi aynı bütüncül yaklaşımla, yeni bir stratejiyle, rekolte eksikliğinin etkisiyle normal dışı seyreden fiyat artışlarının düzenlenmesi konusunda hükümetimizle başarılı çözümler üretebileceğimize inanıyoruz. Sektör olarak bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

Büyükhelvacıgil, Türkiye’nin doğru ekim politikaları belirleyecek kendi ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretim yapması gerektiğini kaydederken şunları söyledi: “İthal ettiğimiz Karadeniz havzası ülkeleri kendi çiftçilerini koruyarak ayçiçeği yerine ham yağ ihraç etmeyi tercih ediyor. Bunların ihracat tercihleri sektörümüzde fiyat artışları yaratmasının yanı sıra kırma sektörümüzü de etkiliyor. Bizim de öncelikli amacımız en azından kendi ihtiyacımız olan 3 milyon ton ürünü üretebilmek olmalıdır” dedi.