Türkiye'de bahar havası! Hafta boyunca yağış beklenmiyor

Türkiye genelinde bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu ve gelecek haftaya ilişkin hava durumu değerlendirmelerini paylaştı.

Tekin, hafta sonu ve pazartesi günü yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini belirtti. Ülkenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görüleceğini ifade eden Tekin, "Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesine düşme gibi olumsuzluklara sebep olabilir, dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Uzman, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini vurguladı. Tekin, önümüzdeki üç gün boyunca ülke genelinde yağış beklenmediğini ancak salı günü Marmara, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Çanakkale ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların görülebileceğini belirtti. "Çarşamba ve perşembe günü ise ülkemizin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağışları göreceğiz" dedi.

Üç büyükşehirde yağış beklenmiyor

Fevzi Burak Tekin, Ankara, İstanbul ve İzmir için de tahminlerde bulundu. Ankara'da kasım ayı ortalamasının 13 derece olduğunu hatırlatan Tekin, sıcaklıkların 19-20 derece aralığında seyredeceğini söyledi. İstanbul'da sıcaklıkların 19 ila 21 derece, İzmir'de ise 23 ila 25 derece arasında olacağını belirten Tekin, her üç şehirde de hava koşullarının parçalı ve az bulutlu geçeceğini bildirdi.