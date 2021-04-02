Türkiye'de BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu yapılmaya başlandı.

Sinovac ve BioNTech firmaları tarafından üretilen aşıların ikisinin de bulunduğu hastanelerden randevu alanlara tercihleri soruluyor ve buna göre ilgili aşının birinci dozu uygulanıyor.

Aşı randevuları

Randevular, mobil uygulama veya internet üzerinden oluşturulabildiği gibi telefonla da alınabiliyor.

Öncelikli grupta olan vatandaşlar, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

COVID-19 aşısı olacak, mobil uygulama veya internetin yanı sıra "MHRS Alo 182" hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

BioNTech yüzde 91,3 etkili

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geliştirdikleri COVID-19 aşısının son araştırmaya göre virüsü 6 aya kadar yüzde 91,3 oranında önlediğini duyurmuştu.