Türkiye'de bir günde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.
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Bakan Koca, "1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk." İfadesini kullandı.
1 MİLYON 240 BİN 311. SİZCE NEDİR? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 15, 2021
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