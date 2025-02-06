Türkiye'de boşanmanın en çok arttığı iller

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait nüfus yoğunluğu verilerini açıkladı. Türkiye genelinde boşanmış kişilerin sayısı son bir yılda yüzde 5 artarken, evlenmiş kişilerin sayısı sadece binde 4,7 arttı.

cnbc-e'de yer alan habere göre, boşanmış kişi sayısının yüzdesel olarak 2023'ten 2024'e en çok arttığı iller sıralamasında zirvede ise Bitlis var. 2023'e göre boşanmış kişi sayısının yüzde 18 arttığı Bitlis'i yüzde 17'lik artışla Kilis, yüzde 11 artışla Van, Bayburt, Batman gibi şehirler izliyor.