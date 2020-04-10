Türkiye'de can kaybı 1006'ya, vaka sayısı 47 bin 29'a yükseldi

10 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sözlerimi özellikle şahsınız için söylediğimi kabul edin. Mukaddes Hanım teyze, beni karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin. Sevgili genç arkadaşım Can, telefonda konuşuyormuş gibi beni dinle

Türkiye'nin toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin 969'u hemşiredir.

"2 bin 423 hastamız taburcu edildi"

Bugüne dek 2 bin 423 hastamız iyileşip taburcu edildi.

Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa’nın en avantajlı ülkesiyiz. Ülkemizin sağlık altyapısına güvenin. Hiçbir kafa karışıklığı yaşamamızdır. 31 Aralık 2019’dan itibaren bu tehdidi, sözün bilime ve bilim insanlarına bırakacağı sağlık sorunu olarak ele almıştır

Hastalığı kontrol altına andığımız anda, özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak.

Günlük test sayısında 30.000’i aştık. Laboratuvar sayımız 106’ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz.

Toplam vefat sayısı 1006'ya ulaştı

Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'ya ulaştı.

Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek.

Bugün itibarıyla toplam test sayısı 307 bin 210'a, toplam vaka sayısı ise 47 bin 029'a ulaştı.

"Ölüm oranı yüzde 2,15"

Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında 12. sıradayız.

İstirhamımız, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin teklifin Meclisin her üyesinin 'evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır.

Türkiye olarak, erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim.

"İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,5"

Hastaneye, yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış hızının azaldığını söyleyebiliriz.

İstanbul'da şu anda yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 59,5. Normal yatak doluluk oranı da yüzde 50,2. Şu an bir sorun yok. Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 36,3.

Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı.

"Zorunlu çocukluk aşı takvimi ihmal edilmemeli"

İstanbul gibi bir yerde haftalık zaman diliminde, 2-3 kat artışlar beklersiniz. Bu artışları görmemiş olmamız, son derece önemli.

e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldı.

Pandemi döneminde de vatandaşlarımız zorunlu çocukluk aşı takvimini ihmal etmemeli. Sokağa çıkma yasağının aşıyla ilgili kısıtlaması yok.