Türkiye'de can kaybı 277'ye, vaka sayısı 15 bin 679'a yükseldi

01 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, ilk kez koronavirüs vakalarının illere göre dağılımını açıkladı.

Koca, İstanbul'da 8 bin 852, Izmir'de 857, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'nde 410 vaka olduğunu bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Herkes ortak bir düşmana karşı savaşıyor. Dünyanın her yeri ayrı bir cephe. Karşımızda içeri sızmaya çalışan bir düşman var.

Temas, mesafe, izolasyon. Bu üç kelime hayati önemli. Temas içerisinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz.

Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz.

Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybett

Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.

Önemli olan Bilim Kurulu'nun algoritmasını yaptığı kişilere testin yapılmasını sağlamak. O nedenle diyoruz ki hastalık bulgusu olan kişilere test yapılmalı. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek bu dönemi geçirmeli.

Son 24 saatte 2148 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679'a, can kaybı 277'ye ulaştı. Covid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 333 oldu.

39 ilimizde can kaybı var

Vakalarımız içerisindeki ölüm oranı yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıdayız.

Toplam 39 ilimizde can kaybımız var.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80'inin 60 yaş üstü.

Test merkezi sayısı 89'a çıkarıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz.

DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti.

Hasta sağlık personeli sayısı 601

Koronavirüs rastlanan sağlık personeli sayısının 601 olduğunu bildirdi.

Son bir haftada 4 milyona yakın N95 maske dağıttık. Daha fazlasını da veririz. İhracatı kestik ve bütün imalatı ülkemiz için sağlıyoruz.

Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu'da yatak doluluk oranı yüzde 40'larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok.

Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak. Vatandaşımızdan ücret talep edilmemesi noktasında bir yaklaşım içindeyiz.

Seyahat kısıtlaması daha da yoğunlaştırılacak.