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Türkiye'de can kaybı 3 bin 81'e yükseldi

Türkiye'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 81'e, toplam vaka sayısı ise 117 bin 589'a yükseldi.

Türkiye'de can kaybı 3 bin 81'e yükseldi
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Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son rakamları paylaştı.

Toplam can kaybı 3 bin 81 olurken 2 bin 936 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bugün 5 bin 231 hasta da iyileşti.

Toplam vaka sayısı 117 bin 589 olurken iyileşen hastaların sayısı da 44 bin 22'ye çıktı.

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