Türkiye'de can kaybı 3 bin 81'e yükseldi
Türkiye'de COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 81'e, toplam vaka sayısı ise 117 bin 589'a yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınına ilişkin son rakamları paylaştı.
Toplam can kaybı 3 bin 81 olurken 2 bin 936 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bugün 5 bin 231 hasta da iyileşti.
Toplam vaka sayısı 117 bin 589 olurken iyileşen hastaların sayısı da 44 bin 22'ye çıktı.