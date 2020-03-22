Türkiye'de can kaybı 30, vaka sayısı bin 236

22 Mart 2020

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 30'a, vaka sayısı ise bin 256'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı olduğunu bildirdi.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

"20 bin 345 test yapıldı"

Koronavirüs testi yapılan kişi sayısı hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, bin 236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek" ifadelerini kullandı.