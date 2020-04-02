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Türkiye'de can kaybı 356'ya ulaştı

Koronavirüs salgınında son 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 356'ya ulaştı.

Türkiye'de can kaybı 356'ya ulaştı
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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın paylaştığı son verilere göre, bugün 2 bin 456 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi.

82 hasta iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İyileşen 82 yeni hastamız var. Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı." açıklamasında bulundu.

Koca, son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olduğunu açıkladı.

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