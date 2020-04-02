Türkiye'de can kaybı 356'ya ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 356'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 356'ya ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın paylaştığı son verilere göre, bugün 2 bin 456 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, vaka sayısı 18 bin 135'e yükseldi.
82 hasta iyileşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İyileşen 82 yeni hastamız var. Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı." açıklamasında bulundu.
Koca, son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olduğunu açıkladı.