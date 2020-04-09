Türkiye'de can kaybı 908'e, vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e, vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi.
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 908'e, vaka sayısı 42 bin 282'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre Covid-19 salgınında iyileşen hasta sayısı 2 bin 142'ye ulaştı.
Son 24 saatte 28 bin 578 test yapılırken 4 bin 56 vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 96 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan hasta sayımız 2142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz." açıklamasında bulundu.