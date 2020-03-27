Türkiye'de can kaybı 92'ye, vaka sayısı 5 bin 698'e yükseldi

27 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye, vaka sayısının ise 5 bin 698'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye insanını korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak.

İnsanlar birbiriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır.

"Can kaybımız 92'yi buldu"

Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur.

Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş hayattır, geçici hayat tarzıdır.

Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz.

"Sağlık personelimizden koronavirüs tanısı alanlar oldu"

Biz hiçbir vatandaşımızın ücretini vererek test yaptırmaması gerektiğini söylüyoruz. Eğer pozitif vaka tespit edilirse bizim bilgimiz dahlinde olmalı.

Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.

Sağlık personelimizden koronavirüs tanısı alanlar oldu. Ama şu anda sayıyı söylemek doğru değil.

"Yoğun bakımda yüzde 62-63 oranında bir doluluk var"

N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, 3 milyon 615 bin tane iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı.

Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var.