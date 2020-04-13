Türkiye'de can kaybı bin 296'ya, vaka sayısı 61 bin 49'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 296'ya, vaka 61 bin 49'a yükseldi.
Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu.
Tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam sayısı 3 bin 957 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor. Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır" dedi.
Kaynak: AA