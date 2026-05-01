Türkiye’de çelik üretimi ilk çeyrekte arttı: 9,7 milyon tona ulaştı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi mart ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 artarak 3,3 milyon tona çıktı.

Ocak-mart döneminde ise üretim yüzde 5,3 yükselişle toplam 9,7 milyon ton olarak kaydedildi.

Nihai mamul tüketimi de aynı dönemde güçlü bir artış sergiledi. Martta tüketim yıllık bazda yüzde 20,9 artarak 3,2 milyon tona ulaşırken, ilk çeyrek toplamı yüzde 8,9 artışla 9,9 milyon ton oldu.

İhracat geriledi, ithalat yükseldi

Çelik ürünleri ihracatı mart ayında miktar bazında yüzde 5 artarak 1,5 milyon tona, değer bazında ise yüzde 0,5 yükselişle 1 milyar dolara çıktı.

Ancak yılın ilk çeyreğinde ihracat performansı zayıfladı. Bu dönemde ihracat miktar olarak yüzde 6,8 azalarak 3,5 milyon tona, değer olarak da yüzde 9,4 düşüşle 2,3 milyar dolara geriledi.

İthalat tarafında ise artış öne çıktı. Martta ithalat miktar bazında yüzde 38,2 artarak 1,6 milyon tona, değer olarak yüzde 23,4 yükselerek 1,1 milyar dolara ulaştı.

Ocak-mart döneminde ithalat miktar olarak yüzde 2,6 artışla 4,3 milyon tona çıkarken, değer bazında yüzde 1,5 azalışla 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle birlikte, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 84,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 77,8’e geriledi.

“Türk çeliği Avrupa’da daha görünür hale geldi”

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, küresel gelişmelerin sektöre etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Körfez ve Orta Doğu’daki gerilimlerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğine işaret eden Yayan, Çinli üreticilerin maliyet baskısı nedeniyle daha temkinli davrandığını belirtti.

Yayan, şu ifadeleri kullandı:

"Coğrafi yakınlık ve kalite avantajı Türk çeliğini Avrupa pazarında daha görünür hale getirdi. Hurda ve enerji fiyatlarındaki hızlı yükseliş ile navlun ve sigorta giderlerindeki artış, üretim maliyetlerini yukarı yönlü baskılarken sektörün rekabet gücünü zorlayan temel unsurlar arasında öne çıktı. Diğer taraftan, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ithalatı sınırlamaya yönelik yeni düzenlemeler, sektörün en önemli gündem maddelerinden biri olarak ön plana çıktı. Çin'in ardından Hindistan ve Endonezya büyümelerini çelik sektöründeki gelişmeler üzerine inşa ettiğini, Birleşik Krallık ise çelik sektörünü kritik sektör ilan ederek kota seviyelerini yüzde 60 düşüreceğini açıkladı. Korumacılığın çelik sektöründe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere hızla yayıldığı bu dönemde, Türkiye'nin de çelik sektörünü dampingli ithalata karşı daha aktif bir şekilde koruması hayati önem taşıyor."